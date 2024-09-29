花は「萼片」「花弁」「雄しべ」「雌しべ」といった要素で構成されており、その構成を記号式で表したものを「花式」、構成を示す模式図を「花式図」といいます。花式から花式図を簡単に作成できるウェブアプリ「Floral diagram generator」が公開されていたので、実際に使ってみました。Floral diagram generatorhttps://kvetnidiagram.8u.cz/index_en.phpFloral diagram generatorの画面はこんな感じ。画面右側の設定欄で各種構成