Ç¯Ãæ»È¤¨¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¡áG¥¸¥ã¥ó¤Ï¥Ç¥Ë¥àÆÃÍ­¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢Ã±Ä´¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÂ­¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë½ÅÊõ¡£²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾å¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÁõ¤¤¤ÎÉý¤¬¹­¤¬¤ë¥ï¥±¤ò¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£¥·¥ã¥Ä»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿THIRD MAGAZINE»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥ï¥¤¥É¡Ü¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥©¥ë¥à¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÇö¼êÁÇºà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥Õ¤¹¤®¤Ê¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£Æ±¿§¤Ç¤Ä¤Ê¤®¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã