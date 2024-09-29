関西大学バレーボール連盟秋季リーグ「RIGAVILCUP2024」は29日、女子1部リーグが園田学園女子大学で、6試合が行われた。龍谷大が京産大に、関大が芦屋大にそれぞれ勝利し、2校が無敗をキープし開幕7連勝を飾った。