九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は29日、福岡市の桧原運動公園野球場で第5週第2日の3試合を行い、福岡大が北九大を3―2で破り、7勝3敗で3季連続63度目の優勝を決めた。九州大は西南大に3―2で競り勝ち2連勝。久留米大は九国大を4―3で破った。全日程が終了し、西南大が6勝4敗で2位、九国大が5勝5敗で3位。4勝6敗で3校が並び、得失点差や前季の順位で北九大が4位、久留米大が5位、九州大が6位となった。最