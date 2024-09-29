西村淳也騎手(栗東・フリー)は、第2・3回中京競馬で20勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなった。 【第2・3回中京競馬リーディングジョッキー順位】1位西村淳也騎手(20勝、2着：11回、3着：15回)2位川田将雅騎手(18勝、2着：14回、3着：6回)3位松山弘平騎手(17勝、2着：17回、3着：2回) 【西村淳也騎手のコメント】「たくさんの馬に乗せていただき、関係者の皆様に感謝しますし、いつ