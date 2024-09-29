作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00〜19:55）。9月29日（日）の放送は「村上RADIO〜安井かずみと岩谷時子の世界〜」をオンエア。今回の『村上RADIO』は、1960年代〜70年代にかけて活躍した2人の日本人女性作詞家、安井かずみと岩谷時子の特集。洋楽の訳詞が始まった背景や、日本のポピュラー音楽史を振り返りながら、2人の歌詞世界をたっぷりと紹介しました