◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５ｘ―４巨人（２９日・神宮）２８日にリーグ優勝を決めた巨人がヤクルトに逆転サヨナラ負けを喫し、連勝は「３」でストップした。先発のグリフィン投手は１回２失点で降板したが、２番手・堀田賢慎投手が４イニングを１失点、３番手のドラフト１位・西舘勇陽投手も好投したが、９回に逆転されサヨナラ負けとなった。グリフィンは１回１死から西川遥輝外野手に中前打。サンタナ外野手にはスト