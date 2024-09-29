俳優・成田凌（３０）が２９日、都内で映画「スマホを落としただけなのに〜最終章〜ファイナルハッキングゲーム」（１１月１日公開）の完成披露舞台あいさつに千葉雄大（３５）、大谷亮平（４３）、井浦新（５０）らと登壇した。１８年の第１作から今３作まで全作品に出演している成田は今作で、初めて主演を務め、人の心を操る天才的ブラックハッカーでもある連続殺人鬼・浦野役を演じた。プライベートではスマホを落