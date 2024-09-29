タレントの叶姉妹が24日、オーディオストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組『叶姉妹のFabulous World(ファビュラスワールド)』を配信。新たなチャレンジに対する心持ちについて語った。叶姉妹(左から叶恭子、叶美香)○一番頼るべきは「あなた自身」この日の配信では、30代独身男性のお便りを紹介。社会人10年目だという相談者は、「地元を離れて東京で働こうと思っている。新しい仕事はまったく未経験だが、不安