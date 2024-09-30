ティム・バートン監督・製作総指揮、ジェナ・オルテガが主演を務めるドラマ「ウェンズデー」（2022-）。現在シーズン2を撮影中だが、すでにシーズン3&4のアイデアが存在するようだ。共同ショーランナー・共同脚本家のアルフレッド・ガフが明かしている。 「ウェンズデー」は、コミックから派生し、映画・アニメ・テレビドラマ・ミュージカルなどに展開されてきた『アダムス