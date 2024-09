2024年のアメリカ合衆国大統領選挙に共和党の指名候補として挑むドナルド・トランプ陣営がハッキングされ、副大統領候補のJ・D・ヴァンス氏を調査した文書が流出しました。この流出文書へのアクセスをX(旧Twitter)がブロックしていたのですが、新たにFacebookやInstagramを運営するMetaも同様の措置を取ったことが明らかになっています。Meta blocks links to the hacked JD Vance dossier on Threads, Instagram, and Facebook -