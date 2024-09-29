三浦大知「Horizon Dreamer」ジャケ写 三浦大知が、PlayStation 5用ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』挿入歌として新曲「Horizon Dreamer」を書き下ろし提供した。本楽曲は、幕張メッセで開催の「東京ゲームショウ2024」内の「PlayStation® Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」で、初披露した。新曲「Horizon Dreamer」は、三浦大知のこれまでの音楽作品にはあまりなかった、ブルーグラ