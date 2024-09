「フレンズナイト イン パリ」の模様(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ILLIT(アイリット)がフランス・パリで2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’の一部をサプライズで先行公開し、カムバックの期待感をより一層引き上げた。【写真】ILLIT「フレンズナイト イン パリ」の模様 ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は9月26日(現地時間)、パリで‘I'LL LIKE YOU’の雰囲気を先んじて楽しむことができるスペシャルパー