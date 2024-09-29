■本楽曲は『東京ゲームショウ2024』内で初披露 三浦大知が、PlayStation 5用ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』挿入歌として新曲「Horizon Dreamer」を書き下ろし提供した。 9月30日に配信リリースされる本楽曲。幕張メッセで開催の『東京ゲームショウ2024』内「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」にて初披露もされた。 「Horizon Dreamer」は、三浦大知のこれまで