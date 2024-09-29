■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3660) アイスタイル 東証プライム (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム (3989) シェアテク 東証グロース (1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7201) 日産自 東証プライム (100000018) 日経平均 東証その他 (7740) タム