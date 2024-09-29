[9.29 J3第30節](いちご)※18:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 15 辻岡佑真DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城MF 8 力安祥伍MF 20 阿野真拓MF 44 井上怜MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾FW 58 武颯控えGK 57 植田峻佑DF 2 青山生MF 5 坂井駿也MF 14 五月田星矢MF 34 遠藤光MF 42 永長鷹虎FW 18 吉澤柊監督大熊裕司[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6