「広島−中日」（２９日、マツダスタジアム）広島の先発・常広羽也斗投手がプロ２度目の登板に臨み、６回８安打２失点で降板した。初登板からの連勝はならなかった。前回登板と同様に粘りを見せた。初回はいきなり先頭からの３連打で無死満塁のピンチを背負うと４番・石川昂弥に中前への先制適時打を浴びた。なおも満塁から細川は三振、カリステを二ゴロ併殺打に仕留めて最少失点で切り抜けた。直後に味方が高橋宏斗から２