９月２７日午後２時半ごろ。普段は柔和な表情を見せることも多い大阪地裁・山田裕文裁判長が、いつになく厳しい表情で大法廷に入った。続いて山本孝被告（４８）も入廷。緊張しているのか、少しまばたきが多い印象を受けた。判決の宣告が始まる。（山田裕文裁判長）「主文、被告人を懲役１６年に処する」１時間半あまりにわたる判決の言い渡しを、山本被告は微動だにせず聞いていた。住宅街の路上で６４歳男性が刺され死