孔子の故郷で生誕記念祭中国山東省曲阜市28日、曲阜の孔子廟に向かう甲辰年祭孔大典の参列者。（曲阜＝新華社記者/朱崢）【新華社曲阜9月29日】孔子の故郷として知られる中国山東省曲阜市の孔子廟で28日、孔子生誕2575年を記念する「甲辰（きのえたつ）年祭孔大典」が行われた。孔子の故郷で生誕記念祭中国山東省曲阜市28日、曲阜の孔子廟を見学する甲辰年祭孔大典の参列者。（曲阜＝新華社記者/朱崢）孔子の故郷で生誕記念