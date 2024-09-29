³ð»ÐËå¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?¤ªÇ¦¤Ó?¤Ç¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÇ¦¤Ó¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ë½Æ°¡ÊµÜÆ£´±¶åÏº¡Ë¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤Î½éÈäÏª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î4Ç¯¤â¤Í¤«¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê»ä¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥­¥å¡¼¥È¤Ê¡ØÍè