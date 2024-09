『ハイスクール・ミュージカル』で恋人同士として共演し、プライベートでも交際していたザック・エフロンとヴァネッサ・ハジェンズ。破局から約15年、共演者が当時の2人について明かした。【写真】ヴァネッサが公開した『ハイスクール・ミュージカル』キャスト“再会”ショット、ほか懐かしの場面写真もPeopleによると、この度発売されたアシュリー・スペンサーの著書『Disney High:The Untold Story of the Rise and Fall of