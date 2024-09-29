10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç14Ç¯£¹·î12Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÁíÎÏÌ©Ãå¥ë¥Ý¡¦¹­ÅçÅÚº½ºÒ³² ÀäË¾¤ÈÁÜº÷¤Î¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¯ØÖÓ­¤ÎÀ¼¡¢À¼¡¢À¼¡Ä¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ç14Ç¯£¸·î19ÆüÌë¤«¤é20Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¹­ÅçËÌÉô¤ò½±¤Ã¤¿Ì¤Á½Í­¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚÀÐÎ®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢»³±è¤¤¤Î½»Âð³¹¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£È¯À¸¤«¤é£±½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê