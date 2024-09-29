[9.29 J2第33節](SV下関)※14:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 26 田口潤人DF 3 ヘナンDF 15 前貴之DF 41 下堂竜聖DF 48 新保海鈴MF 8 佐藤謙介MF 16 吉岡雅和MF 18 相田勇樹MF 19 山本駿亮FW 30 奥山洋平FW 38 末永透瑛控えGK 1 チェ・ヒョンチャンDF 13 板倉洸MF 4 サーラット・ユーイェンMF 37 田邉光平FW 9 若月大和FW 51 酒井宣福FW 68 野寄和哉監督志垣良[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5