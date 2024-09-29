[9.29 J3第30節](愛鷹)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 34 グスタボ・マルティニリッシDF 36 中村勇太DF 88 濱託巳MF 7 持井響太MF 14 徳永晃太郎MF 40 沼田航征FW 8 鈴木拳士郎FW 23 津久井匠海FW 27 和田育控えGK 50 渡辺健太MF 10 佐藤尚輝MF 18 菅井拓也MF 21 森夢真MF 44 柳町魁耀FW 19 齋藤学FW 20 川又堅碁監督中山雅史[Y.S.C.C.横浜]先発GK 31 岡本享也