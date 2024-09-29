[9.29 J3第30節](サンアル)※14:00開始主審:足立正輝<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 5 常田克人DF 17 山本龍平DF 40 樋口大輝DF 44 野々村鷹人MF 15 山本康裕MF 22 佐相壱明MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 10 菊井悠介FW 14 安藤翼控えGK 16 村山智彦DF 2 宮部大己DF 7 馬渡和彰MF 6 山口一真MF 8 住田将MF 23 滝裕太MF 30 國分龍司監督霜田正浩[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 3 澤田雄大DF 5 鈴