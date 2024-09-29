[9.29 J3第30節](いわスタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[いわてグルージャ盛岡]先発GK 1 大久保択生DF 4 深川大輔DF 18 宮市剛DF 24 山内舟征MF 10 オタボー・ケネスMF 15 加々美登生MF 17 新里涼MF 30 安達秀都MF 46 中村充孝MF 77 小松寛太FW 39 河辺駿太郎控えGK 21 稲葉亜我志DF 25 大和優槻MF 11 桐蒼太MF 29 水野晃樹MF 41 道本大飛FW 7 深堀隼平FW 45 水野颯太監督星川敬[ギラヴァンツ北九州]先発GK 1 伊