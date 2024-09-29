[9.29 J2第33節](Cスタ)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 7 竹内涼MF 15 本山遥MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 24 藤田息吹MF 39 早川隼平FW 99 ルカオ控えGK 21 川上康平DF 2 高木友也DF 5 柳育崇MF 6 輪笠祐士MF 27 木村太哉MF 33 神谷優太FW 11 太田龍之介監督木山隆之[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉DF 4