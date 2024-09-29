[9.29 J2第33節](ソユスタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 4 蜂須賀孝治DF 5 河野貴志DF 13 才藤龍治MF 7 水谷拓磨MF 8 畑潤基MF 25 藤山智史MF 80 小野原和哉FW 10 小松蓮FW 11 梶谷政仁控えGK 41 猪瀬康介DF 27 喜岡佳太MF 6 諸岡裕人FW 18 吉田伊吹FW 29 佐藤大樹FW 40 青木翔大FW 77 河村慶人監督吉田謙[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 3 石尾崚雅D