◆パ・リーグ西武―ロッテ（２９日・ベルーナドーム）【ロッテ】１（右）岡、２（二）藤岡、３（左）角中、４（一）ソト、５（指）ポランコ、６（捕）佐藤、７（中）藤原、８（三）安田、９（遊）友杉、▽投＝小島【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（三）佐藤龍、５（指）平沼、６（一）野村大、７（左）岸、８（捕）古賀、９（二）滝沢、▽投＝与座