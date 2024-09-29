½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê58¡Ë¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢?ÄË¡¹¤·¤¤?¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÂ¼¤Ï¡ÖÁá¤¯¤è¤¯¤Ê¡Á¤ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä«Êý¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢¿å¤ò°û¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÅ¾ÅÝ¡£ÇöÌÀ¤«¤ê¤Î¤Ê¤«Îä¤¨¥Ô¥¿¤òÅ½¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¿çÌ²¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¶À¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÉ¡¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉé½ý¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖµÞ¤¤¤Ç¥±¥¢¥ê¡¼¥ô¤È¤¤¤¦å«ÁÏ¹Ñ¤ò¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¢¤È¥ª¥Ç¥³±¦ÂÇËÐ¤Î¸åÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¡Á¤ì♡¤Èµ§