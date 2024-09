Get in touchは、世界各国で10⽉6⽇に展開される「世界脳性まひの⽇」を「Warm Green Day(ウォーム・グリー ン・デー/あたたかなみどりの⽇)」と名付け、様々なコンテンツを実施する。Get in touchについて俳優の東ちづる氏らが設立したGet in touchは、2011年に活動をスタートし、2012年に法人化。アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会」を可