2003年3月、当時は防衛庁（現・防衛省）長官だった石破茂氏が、南北朝鮮をつなぐ京義線鉄道で、韓国側で軍事境界線寄りの都羅山駅を視察している（写真・時事）岸田文雄首相の後継を決める自民党総裁選で、2024年9月27日午後、石破茂・元幹事長（67）=無派閥=が第28代総裁に選出された。10月1日召集の臨時国会で、石破氏は第102代首相に選ばれる。これに胸をなで下ろしているのが、尹錫悦大統領をはじめとする韓国政府の関係者たち