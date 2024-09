木村拓哉(51)にとって、ソロ活動開始から2年ぶり、3度目となるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」のチケットの売れ行きが音楽関係者の注目を集めている。キムタクと9年近く交際も破局…通称“かおりん”を直撃すると今年8月に発売されたアルバム「SEE YOU THERE」を引っ提げ、全国5都市で8公演の予定で行われるこのツアー。木村のライブはSMAP時代を含め、これまで瞬殺でチケットが完売するのが当