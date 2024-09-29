石破氏は金融正常化を支持しているので、石破内閣の成立によって金融正常化への道が確実になった。石破氏は、総裁選で、株式の売却益など金融所得への課税強化を唱えた。これから、石破の本気度が試される。また、実質賃金を増やすという目的は正しいが、手段がおかしい。地方創生で生産性が上がるかどうかは、大きな疑問だ。金融正常化への見通しが開けた自民党の総裁選で、石破氏が第28代総裁に選出され、10月1日の臨時国会で第1