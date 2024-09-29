続いた大揺れ白鳳地震（684年）から203年後の887年8月22日（仁和3年7月30日）午後4時頃、大地震が発生。この地震は南海トラフの東側（東海地震の震源領域など）と西側（南海地震の震源領域）が、ほぼ同時又は短い時間差の連動地震で、それぞれM8.0〜8.5と推定され、「仁和（にんな）南海トラフ巨大地震」の可能性が高いとされている。その18年前には三陸沖を震源とする「貞観地震（869年 7月9日・推定M83）」が発生し、仁和地震の9