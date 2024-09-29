石田ひかり（52）が28日までに、インスタグラムを更新。米ドジャースの地区優勝を現地ドジャースタジアムで見届けたことを報告した。石田は「7月に買っていたチケットが、まさかのプラチナチケットに地区優勝を目の前で観られるなんて、想像もしていませんでした」と同チームに所属する大谷翔平投手のグッズTシャツを手に、スタジアムで撮影した記念写真を公開した。「たくさんの方の背中に『OHTANI17』の文字打席に立てば『MV