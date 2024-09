木村拓哉(51)と工藤静香(54)の次女でモデル、女優のKoki,(21)が28日までにインスタグラムを更新。ニューヨークでの写真を投稿した。Koki,は「Memories from New York with @coach @wwd_jp」とコメントを添え、ニューヨークでの思い出を次々と投稿した。すらりとした「美ボディー」の映える黒いワンピースに、靴やバッグも黒でそろえた秋を感じさせるコーディネートを披露。ベンチに座りポーズをとる様子や、笑顔で鳥に近づく