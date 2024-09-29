タレントの藤田ニコルが２８日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。昨年８月に俳優・稲葉友との結婚を発表した藤田。先日の投稿で「久しぶりのハワイでゆっくりしてきました楽しかったーまたゆっくり旅行できますように…」とハワイでのドレスショットや、新婚旅行を満喫した様子を披露した。この投稿では「にっこにこ」とレモンイエローの水着を着用したショットをアップ。砂浜でリラックスする姿を投稿