自民党・新総裁が石破茂元幹事長に決まりました。「永遠の"次の総理"｣と言われ続け、5度目の挑戦で悲願の選出となった石破氏。ただ、2位の高市氏との得票差はわずかで、今後の党運営にも懸念が残ります。組閣、そして総選挙の見通しは？政治とカネ・経済政策・安全保障はどうなるのか？現代政治分析を専門とする法政大学大学院・白鳥浩教授に聞きました。（聞き手：川戸恵子収録・放送：9月27日）【写真を見る】【解説】自民・新