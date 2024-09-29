9月最後の日曜日となるきょう29日（日）も日差しの届く所が多い見込みです。ただ、日本の沿岸に停滞する秋雨前線の影響で、太平洋側ではにわか雨の可能性があります。また、日本の南の海上では台風17号と18号が発生中で、それぞれ進路が心配です。■小笠原諸島はきょう午後に台風17号の強風域にきょう29日（日）午前3時現在、台風17号は強風域を伴いながら小笠原近海を北上しています。小笠原諸島はきょう午後から強風域に入り、夕