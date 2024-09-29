◇巨人4年ぶり48度目リーグ優勝就任1年目の阿部監督と親交を温めてきたのが、元ソフトボール女子日本代表監督で、現在は世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の理事を務める宇津木妙子さん（71）だ。巨人戦を観戦した日は必ず感想を送り、阿部監督が返信するやりとりは、シーズンを通じて続いた。ソフトボール界の名将がリーグ優勝を祝福し、スポニチに特別寄稿した。（取材・構成＝首藤昌史）阿部監督、優勝おめでとうござ