◇セ・リーグ巨人8―1広島（2024年9月28日マツダ）巨人の坂本は顔を真っ赤にして感涙した。18年目で遊撃手から三塁手に完全転向。現役時代にともにグアム自主トレを行った阿部監督を支え「今までの優勝で一番うれしい」と喜んだ。岡本和とともに指揮官から「バントはさせない」と信頼され開幕5番を託されたが、打撃不振で6月末に出場選手登録を抹消された。それでもシーズン終盤の勝負どころで存在感を発揮。この日も9