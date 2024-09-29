菅田将暉（31）が28日、都内で主演映画「Cloudクラウド」（黒沢清監督）公開記念舞台あいさつに、黒沢監督（69）らと出席した。多くの海外映画祭でも上映されてきたが「ベネチアでは固唾（かたず）をのんで見守る観客が多く、トロントでは笑いが起きた」と黒沢監督。菅田は「怖すぎたり、気持ち悪すぎると笑ってしまう」と話した。会場で拍手で確認すると「怖い」が圧倒的。「日本では9・7対0・3ですね」と結論づけた。