堀みなみが、9月24日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2024 ＃2』のグラビアに登場した。 堀みなみ『BOMB Love Special 2024 #2』   今年デビューのグラビア界のニューフェイス・堀みなみ。存在感抜群のHカップ美バストを、あらゆる角度から。   ●堀みなみ…20000年12月9日生まれ。東京都出身。身長150cm。B87・W60・H82。血液型B型。X（@minami__hori）、Instagram（minami__hori