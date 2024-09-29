◇プレミアリーグ第６節エバートン２−１クリスタルパレス（９月２８日、英国・リバプール・グディソン・パーク）９月２８日、英国ではプレミアリーグの第６節が７試合行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地（２８）が所属するクリスタルパレスはアウェイで古豪エバートンと対戦。鎌田は前節のマンチェスターＵ戦に続きこの試合も３−４−３の左インサイドハーフで先発。前半１０分の先制点につながるプレーを見せて、幸先の良いスター