午後3時24分に中山競馬場に到着したオオバンブルマイは落ち着いた様子。「リラックスしている。海外も経験しているからね」と井手田厩務員。前走キーンランドC（3着）は大外一気の末脚で見せ場十分の内容。「中間は順調で上積みはありますよ。あとは展開が鍵。コースさえ空けば末脚は使えます」と好走に期待していた。