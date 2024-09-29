「ヤクルト７−２阪神」（２８日、神宮球場）悲願は１４０試合目でついえた。優勝マジック「１」としていた巨人の勝利でリーグ王者が決定。阪神は３連敗で、球団史上初のリーグ連覇を逃した。岡田彰布監督（６６）は前半戦の打線の不振など今季を振り返りつつ、「これからどうなるか分からへんやん」と、ＣＳ突破からの日本一を見据えた。佐藤輝のバットが空を切り、敗戦が決まる数分前、広島では巨人が勝利し、４年ぶりの優