エイシンスポッターは午後3時24分に中山入り。大良助手は「輸送も慣れているし、いつも通り元気いっぱい」と状態には満足顔。昨年11着からの巻き返しを期す一戦へ「絶対、上積みはある。前走（キーンランドC2着）は（同じ厩舎の）オオバンブルマイが来た時に抵抗して振り切った。ひるむこともない」と力を込めた。