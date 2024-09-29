レスリング女子５０キロ級でパリ五輪銅メダルの須崎優衣（キッツ）が２８日、出身地の千葉県松戸市で行われたイベントに出席し、トークショーや館内でのパレードなどで約８００人の市民と交流した。五輪連覇は逃したものの、すぐに再起して練習再開。２８年ロサンゼルス五輪、さらに３２年ブリスベン五輪への挑戦にも意欲を示し「４年後は金メダルを持って帰りたい。東京五輪で最高の景色を見て、パリ五輪でどん底を見て、この