「日本ハム７−６ソフトバンク」（２８日、エスコンフィールド）躍進を象徴する粘り強さだった。日本ハムは九回、守備のミスがあった水野が７号同点ソロ。さらに満塁として代打マルティネスが右前に落ちる決勝打を放った。試合中に楽天が敗れ２位が確定していたが、１０度目のサヨナラ勝ちで花を添えた。「１位じゃなかったら２位も３位も一緒なんで。クライマックスに出ること、ここからが勝負なので。悔しさの方が強いかな